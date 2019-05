Si spezzano i pali di ormeggio, funziona solo il pontile direzione Giudecca

Brutta sorpesa domenica mattina al pontile Actv del Tronchetto, trovato danneggiato e inutilizzabile a causa della rottura del gruppo pali di ormeggio. La notizia è circolata attraverso una foto di Lorenzo Cerutti postata sul gruppo Facebook Sciopero dell'abbonamento Actv.

Direzione Giudecca

L'azienda, confermato l'accaduto per usura dei materiali, ha reso noto che il pontone è stato disancorato e portato in cantiere per la riparazione e il ripristino in condizioni sicurezza. Actv ha inoltre segnalato che alla fermata del Tronchetto B per oggi funziona solo il pontile in direzione Giudecca.