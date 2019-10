Portabagagli abusivi in stazione: proposti i fogli di via obbligatori

Si trovavano come di consueto in prossimità della stazione di Venezia Santa Lucia, quando sono stati identificati e controllati dal personale del Commissariato San Marco, impegnato in quel momento in un servizio antiborseggio. Per 3 portabagagli abusivi, tutti di nazionalità romena e con precedenti a proprio carico, sono scattati una denuncia e due proposte di foglio di via obbligatorio.

Foglio di via obbligatorio

Uno dei tre uomini era già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla città, evidentemente non rispettato, ragion per cui è scattata per lui anche la denuncia. Per gli altri due, invece, si profila il foglio di via obbligatorio.