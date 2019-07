La polizia riconsegna il portafogli rubato a Venezia a una nota cantante lirica americana

Nei giorni scorsi era stata derubata del portafogli, nel quale c'erano i documenti tra cui il passaporto statunitense e varie carte di credito. La speranza di ritrovarlo era ridotta, ma Yunah Lee, nota cantante lirica residente in Arizona, ne è tornata di nuovo in possesso. A riconsegnarglielo sono stati gli agenti del commissariato di Mestre.

Il portafoglio è stato portato alla polizia da un cittadino che lo aveva ritrovato e all'interno aveva ancora tutti i documenti e le carte di credito. Gli agenti lo hanno preso in consegna e si sono messi alla ricerca della donna, scoprendo che si trattava del famoso soprano che stava trascorrendo una vacanza a Venezia. Hanno quindi deciso di provare a contattarla tramite l’applicazione Messenger, non avendo i suoi riferimenti, invitandola in commissariato per restituirle ciò ce le apparteneva.

La cantante ha ringraziato personalmente gli operatori del commissariato per l’iniziativa assunta e ha dedicato loro un post su Facebook: «A tutti può capitare di essere derubati in Italia; ma a quanti capita di essere contattati dalla polizia perché documenti e portafogli sono stati ritrovati? Il mio terzo giorno in Italia ed ecco il miracolo! Grazie per avermi cercata su google, siete i miei eroi!»