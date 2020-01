La cultura del Veneto raccolta in un portale

Un milione e 800.000 contenuti, consultabili e indicizzati, 3.970 ville venete, 1.236 archivi, 461 spazi teatrali, 270 musei, 976 biblioteche, 12.000 eventi artistici annui, 51.258 manoscritti e 72.531 manoscritti musicali. Sono le cifre del nuovo portale Cultura Veneto lanciato oggi, venerdì 24 gennaio all'M9 di Mestre dal presidente della Regione Luca Zaia: «Valorizzare e promuovere le nostre bellezze venete è un impegno in cui crediamo molto, erano 30 anni che nessuno metteva mano su questa partita», ha detto. così è entrato in funzione uno strumento telematico che promuove tutte le risorse, i dati e i servizi disponibili in ambito culturale, riguardanti tutto il territorio regionale. Si basa su tecnologie multicanale, consentendo la fruizione da desktop e da mobile in modalità responsive. Inoltre è prevista l’app con la stessa filosofia d’integrazione delle risorse e dei servizi. I dati sono stati georeferenziati nel territorio per una maggiore fruizione degli utenti.

Tecnologia a servizio della fruizione

Il direttore di M9District, Antonio Rigon, è intervenuto alla presentazione con la relazione sul tema “La tecnologia a servizio della fruizione culturale” sottolineando, in particolare, l’importanza che oggi riveste lo sviluppo tecnologico anche in ambito culturale. «I musei possono concentrarsi su quanto caratterizza la loro identità e sviluppare nuovi percorsi di fruizione, interattivi e in continuo aggiornamento, in grado di rispondere alle attese dei potenziali fruitori, oggi sempre più esigenti e informati. La tecnologia trasforma la visita di un Museo in una vera e propria esperienza e può rappresentare una nuova frontiera della didattica avvicinando i nostri ragazzi alle realtà museali. «Il lancio del portale della cultura di questa regione – conclude Biscione - avviene proprio nell’auditorium dedicato a Cesare de Michelis, un grande intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del Veneto e del Paese con la sua capacità di pensiero e di visione - ha concluso il direttore di M9, Marco Biscione - L’obiettivo di M9, Museo del ‘900, è quello di diventare sempre più un punto di riferimento nel panorama culturale locale, regionale e nazionale».