Targhe sotto sorveglianza: in arrivo 13 portali con alert agli accessi della provincia

Auto sotto sorveglianza, specie con l'obiettivo di scovare i "furbi" che girano senza assicurazione o senza patente. Ma anche in chiave sicurezza, per individuare veicoli rubati o sospetti. Sono tredici i varchi elettronici che stanno per essere installati sulle strade della provincia, così come decretato dal consiglio metropolitano. L'aveva annunciato il sindaco Brugnaro nei giorni scorsi: "Saranno collocati nel perimetro della città metropolitana per verificare, tramite la centrale operativa della polizia locale di Venezia, le targhe degli automezzi che entrano nel nostro territorio. Sono investimenti a favore del territorio e dei cittadini”.

Sempre più irregolari

In pratica un sistema di telecamere e telelaser scansionerà ogni mezzo, pronto ad inviare un alert automatico alla polizia municipale segnalando eventuali irregolarità. Una misura decisa anche sulla base dei dati sui sequestri degli ultimi anni: tra Venezia, Marcon, San Donà, Musile e Noventa, violazioni del genere hanno portato al deposito giudiziario, solo nel 2017, 399 veicoli tra auto, moto, scooter, furgoni e camion.

Dove

Dalla prefettura - lo riportano i quotidiani locali - è già arrivato l'ok per sette di questi portali: saranno collocati al confine con Rovigo a Cavarzere (strada regionale 516), con Padova a Vigonovo (strada provinciale 17), sempre con Padova a Noale (provinciale 38); con Treviso a Scorzè (tra le provinciali 39 e 84), Ceggia (strada provinciale 58) e Meolo (strada regionale 89). Quindi con Pordenone a Gruaro, sulla provinciale 93. Si attende l'approvazione anche per gli altri sei, che potrebbero essere piazzati a Scorzè, Pianiga, Noventa di Piave, Teglio Veneto e due a Cinto Caomaggiore.