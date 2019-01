Mose, sistema completo con la posa dell'ultima paratoia: IMMAGINI

Sembra più vicino il traguardo: il completamento del sistema di dighe mobili contro l'acqua alta a Venezia, il Mose. La posa dell'ultima paratoia della barriera, alla bocca di porto del Lido sud, è stata annunciata per mercoledì mattina all'alba, tra le 5 e le 6. In totale le paratoie sono 78, in questa barriera sul Canale di San Nicolò sono 20, lunghe 26,65 metri, larghe 20 e spesse 4, e pesano 282 tonnellate.

Movimentazione

Nonostante il completamento della struttura il sistema non è ancora in grado di funzionare: manca infatti l'impianto per la movimentazione delle barriere. La prima barriera venne posata il 19 maggio 2017, alla bocca di porto di Malamocco, e negli anni sono state implementate le altre a Chioggia, al Lido, a Treporti e San Nicolò, divise da un'isola artificiale con i sistemi di movimentazione.