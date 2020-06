Telecamere e più controlli per evitare eccessi nella movida

Servirà più attenzione per evitare che si ripetano episodi come quello di sabato, quando trenta ragazzi si sono azzuffati e malmenati in piazza Mazzini, centro della movida di Jesolo: il questore Maurizio Masciopinto ha convocato oggi un tavolo tecnico al commissariato locale proprio per discutere di questi temi e organizzare servizi specifici a garanzia della sicurezza della città, specialmente con l'arrivo della stagione estiva che attira tanta gente sul litorale.

La novità è che nella zona saranno installate nuove telecamere, con contestuale potenziamento dell'illuminazione: servirà da deterrente e, eventualmente, per agevolare le indagini in caso di problemi. Saranno riprese anche alcune delle iniziative già messe in atto l'anno scorso, a partire dalla misura del daspo per chi verrà ritenuto responsabile di episodi di violenza o, in generale, disturbo e comportamenti molesti; inoltre, le pattuglie si occuperanno di eseguire controlli nei locali per accertare che i frequentatori si comportino nel rispetto delle norme, così come i gestori, per esempio per quanto riguarda il divieto di servire alcolici ai minorenni. Nelle operazioni saranno d'aiuto anche militari in supporto dalle stazioni dell'entroterra.