Niente sciopero nelle biglietterie Venezia Unica: la prefettura precetta il personale

Niente sciopero sabato e domenica. Era stato il sindacato Sgb a proclamare l'astensione lavorativa di 48 ore della rete vendita Venezia Unica, iniziativa che avrebbe creato non pochi problemi nella vendita dei biglietti di vaporetti e bus. Ma la prefettura ha precettato il personale "a presentarsi alla propria postazione di lavoro, per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei servizi di trasporto pubblico".

L'ordinanza del Comune

La disposizione arriva in seguito all'ordinanza emanata dall'amministrazione che ha per oggetto “misure urgenti per garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza e la vivibilità nella città storica di Venezia in occasione del Ponte della festività del primo maggio 2018”, su richiesta del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

"Incolumità e sicurezza"

"La decisione - si legge in riferimento alla precettazione - è motivata con la necessità di garantire l’ordine e la pubblica sicurezza ed evitare assembramenti di persone ai punti vendita e gli approdi, in particolare a piazzale Roma, Ferrovia, Rialto e San Zaccaria e San Marco. Si tratta di giorni prevedibilmente interessati da un elevatissimo flusso turistico, e in cui tutto il personale del Gruppo Avm è stato attivato dall’amministrazione Comunale, per uno sforzo coordinato e congiunto, finalizzato a garantire la vivibilità della città, in questi giorni di ponte". Il sindaco ha dichiarato: “Ringrazio personalmente il prefetto Boffi, e tutti i suoi uffici, per la sensibilità ancora una volta dimostrata verso la città di Venezia, e i suoi cittadini”.