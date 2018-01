Il governo vuole i prefabbricati a Conetta: "Ma così l'ex base non verrà mai chiusa"

"Il governo ha chiesto il parere del nostro Comune circa la posa in opera di prefabbricati all'interno dell'ex base di Conetta, da destinare ad alloggio per i richiedenti asilo". Questo il motivo per cui il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, ha convocato un'assemblea pubblica per venerdì prossimo alle 20.30 al centro civico di Pegolotte: "Ognuno potrà esprimere il proprio parere in merito a tale iniziativa", conclude l'avviso postato lunedì su Facebook.

Il governo torna alla carica

L'esecutivo, quindi, è tornato alla carica per sostituire le tensostrutture che ora si trovano nell'ex compendio militare, e in cui sono ospitati circa 700 richiedenti asilo (la scorsa estate si è toccato il picco di 1.500), con alloggi più "stabili". All'inizio era stato il Provveditorato alle opere pubbliche a mettere nero su bianco la richiesta, ora la palla è stata passata ai "piani alti". Ai prefabbricati l'amministrazione comunale ha sempre opposto il proprio "No" sottolineando come il piano regolatore non lo preveda. Altrimenti, fosse per la volontà del ministero, i prefabbricati avrebbero già fatto capolino da tempo.

Riunione lunedì 30 gennaio

Le parti interessate, ossia Comune, Ulss 3 e Prefettura, sono state convocate il prossimo 30 gennaio nella sede del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che con ogni probabilità andrà in pressing per portare a casa il risultato. Tanto più che la legge permette all'Esecutivo, nel caso, di non tenere conto del parere espresso dagli enti inferiori e di andare avanti per la propria strada per questioni che considera prioritarie. Il tono, per adesso, è conciliante, dopodiché si vedrà. Fatto sta che se il progetto dei prefabbricati continuerà, la prospettiva di una chiusura dell'ex compendio militare diventerà con ogni probabilità un miraggio.



