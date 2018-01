La Prefettura interviene sulle indagini a Conetta: "Alla Edeco penali per 318mila euro"

Le indagini continuano, e pure le analisi dei documenti di cui è entrata in possesso la Procura nella giornata di giovedì tra il campo di Conetta e gli uffici della cooperativa Edeco. L'ipotesi degli investigatori è che non solo alcuni servizi siano stati erogati a un livello insufficiente (con conseguenti possibili guadagni illeciti) ma anche che ci siano state alcune "soffiate" da due funzionari della Prefettura di Venezia anticipando controlli che in questo modo non sarebbero stati più a sorpresa (DETTAGLI).

La Prefettura: "Penali per 318mila euro alla Edeco nel 2017"

Sul punto la Prefettura ha voluto rispondere con le armi della trasparenza diramando una nota in cui si sottolinea come nel corso del 2017 sono stati effettuati nel centro in questione numerosi controlli. "Sulla base delle risultanze degli accessi ispettivi e dei controlli 'da remoto' sulla documentazione giustificativa, disposti al fine di valutare il livello dei servizi resi e il rispetto della convenzione - si legge nella nota - la Prefettura ha avviato nei confronti dell'ente gestore la procedura di contestazione delle irregolarità complessivamente accertate con l'applicazione di penali contrattuali per un totale di 318.897,90 euro". Si tratta sempre dello stesso contratto d'appalto in cui vengono messi nero su bianco i servizi d'ospitalità che devono essere erogati nei confronti dei richiedenti asilo su cui sta cercando di far luce la Procura. La cooperativa Edeco, di fronte alle sanzioni, è ricorsa al Tribunale civile e il giudizio allo stato è ancora pendente.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'elenco di chi ha effettuato i controlli

Ca' Corner nel comunicato stila anche l'elenco di tutte le realtà che hanno messo piede nell'ex base Nato di Conetta oltre alla Prefettura: tra il Servizio igiene e quello di Sicurezza alimentare dell'Ulss, i Nas dei carabinieri, il ministero dell'Interno, commissioni parlamentari d'inchiesta, uomini del ministero dell'Interno e organismi internazionali come l'Unhcr-Oim forse sono giunti quegli esposti che hanno indotto la Procura di Venezia a vederci chiaro.