Impegno e dedizione alla causa: il questore premia i poliziotti di Venezia

Riconoscimenti per gli agenti. Il questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha consegnato ieri mattina una medaglia di commiato ad un poliziotto in quiescenza, nonché numerosi attestati premiali al personale in servizio che si è particolarmente distinto nelle attività di istituto.

I riconoscimenti

Nella sede di via Nicolodi, il personale di polizia, presente con le proprie famiglie, ha ricevuto dalle mani del questore un riconoscimento alla propria dedizione ed impegno professionale. Nell’occasione, come detto, è stata consegnata anche una medaglia di commiato all'ispettore superiore in quiescenza Isidoro Santodonato, che ha prestato servizio presso il commissariato San Marco. Premiati con encomio e numerose lodi i poliziotti appartenenti a diversi uffici della questura, nonché ad alcuni appartenenti a polizia stradale, postale e X reparto volo.