Da cinquant'anni in vacanza a Jesolo: premiato Efrem, ha 93 anni

Lui ha 93 anni e fino all'anno scorso arrivava a Jesolo guidando. Ancor prima, nella "sua" località balneare preferita ci arrivava in sella alla sua bicicletta, che è anche la sua passione. Da cinquant'anni Efrem Lucchetta, trentino di Folgaria, continua a scegliere Jesolo come meta per le sue vacanze.

Cinquant'anni di fedeltà, molti dei quali trascorsi all’Hotel El Paso, della famiglia Cortese. L’altra sera ha ricevuto una targa dall’amministrazione comunale, presente con l’assessore alle attività produttive Alessandro Perazzolo, e dall’Associazione Jesolana Albergatori, dalle mani del vice presidente Antonio Facco. Emozionato, Efrem (da solo perché la moglie è dovuta rimanere a casa per impegni familiari) ha ricordato come lui da sempre venga a Jesolo due volte all’anno, a giugno e a settembre ed in entrambi i casi per due settimane. Quindi, di fatto, a Jesolo ci è già venuto cento volte.“Preferisco giugno perché le giornate sono più lunghe, anche se Jesolo è bella in qualsiasi momento”, ha commentato l’arzillo turista. Che ha espresso un solo rammarico per quest’ultima vacanza: non è riuscito a trovare una quarta persona per l’immancabile partita a carte serale.