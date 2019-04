A Palazzo Ducale il premio festa di San Marco: tributo anche al procuratore Bruno Cherchi

«Abbiamo pensato a questa manifestazione perché riteniamo che sia giusto che tutti i cittadini possano conoscere quando e come viene amministrata bene la cosa pubblica». Con queste parole il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha aperto nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale la terza edizione del premio Festa di San Marco, l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per onorare quei cittadini o quegli enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città e a tutto il territorio metropolitano con opere concrete nelle scienze e nelle arti, nell'industria o nell'artigianato, nel lavoro, lo sport, la scuola, la sicurezza o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico.

ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI

I premiati

Alla presenza degli esponenti della giunta, dei consiglieri comunali e delle autorità civili e militari della città, il sindaco ha voluto ringraziare questo «popolo del lavoro, che merita un grosso applauso». Durante la cerimonia sono stati premiati 32 rappresentanti dei comuni della città metropolitana e 12 realtà di beneficenza e dell'associazionismo cittadino. Spazio anche a 5 eccellenze sportive, dal Venezia Fc al Gruppo Atletico Aristide Coin, passando poi per 9 realtà segnalate dalle associazioni di categoria e per 4 riconoscimenti consegnati a dipendenti del Comune di Venezia, di Atvo, Actv e Veritas in rappresentanza di oltre 10mila lavoratori.

Premio speciale

Non sono mancate le eccellenze veneziane segnalate dai cittadini attraverso il sito internet del Comune di Venezia per il loro contributo fornito alla vita sociale, culturale, sportiva del territorio, nonché le storie di abnegazione e sacrificio alla base dei premi ai rappresentanti delle forze impegnati quotidianamente per proteggere e servire i cittadini. Un premio speciale, infine, è stato consegnato al Procuratore generale della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi: «Un riconoscimento che è destinato a tutti gli uffici giudiziari di Venezia che, tra le tante difficoltà quotidiane, portano avanti il nostro mestiere».