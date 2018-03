"Tutte le persone sono stupende, combatto i canoni di bellezza della nostra società"

"Combatto i canoni di bellezza imposti dalla società per far vedere a ogni persona quanto sia bella". A parlare è il forografo con studio a Fiesso d'Artico Marco De Liso, che ha raccolto l'ennesimo ricoscimento internazionale della sua giovane carriera. "Martedì sera a Los Angeles sono stati comunicati i risultati del concorso internazionale 'The portrait masters 2018', e quattro mie fotografie hanno ottenuto il riconoscimento di bronzo", annuncia.

Una bella soddisfazione per chi sta cercando, a suo dire, di "introdurre un metodo unico in Italia". Il professionista per i suoi ritratti ha messo a punto "Icàstico", attraverso cui si creano immagini con protagonisti cittadini "comuni" adattando le tecniche del ritratto magazine professionale. "A differenza dei metodi usati dai fotografi che sono abituati a lavorare con addetti del settore e che quindi non capiscono le difficoltà, gli imbarazzi e le imperfezioni delle persone comuni, Icàstico è un metodo studiato ad hoc che mette a proprio agio anche chi è 'allergico' alle foto e porta a valorizzare i difetti e creare il proprio miglior ritratto", conclude De Liso.