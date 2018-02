Non si spegne l'eco del gesto del "calciatore dal cuore d'oro": premio dalla Lega

Il suo gesto ha fatto il giro d'Italia, conquistando anche le pagine dei quotidiani nazionali. Non si spegne l'eco del gesto di Fabio Caramel, il difensore dello Spinea, squadra che milita nel girone C di Promozione, che lo scorso 11 febbraio ha saltato una partita di campionato contro la capolista Arcella per raggiungere l'ospedale di Verona e donare di midollo osseo a favore di una paziente. Il risultato della partita, naturalmente, è finito in secondo piano rispetto alla valanga di attestati di stima e complimenti che hanno raggiunto il giovane atleta residente a Marcon, secondo cui la decisione è stata quasi naturale. Questione di priorità.

"Campione nella vita"

Secondo la Lega Nazionale Dilettanti, invece, Caramel si è reso protagonista di un comportamento fuori dall'ordinario, tanto da decidere di invitare il 25enne nella sede del Comitato regionale di Marghera. L'incontro avverrà martedì prossimo alle 17.30, prima della consueta riunione del direttivo. Al "calciatore dal cuore d'oro", attivo anche nel volontariato con la sua associazione "Uguale", composta soprattutto da under 30, sarà consegnato un premio e conoscerà i dirigenti della Lega, compreso il presidente Giuseppe Ruzza e i suoi consiglieri. "Un dovuto riconoscimento ad un atleta che si è dimostrato campione nella vita, prima ancora che sul campo di gioco", sottolinea in una nota la lega.