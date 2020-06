Il Morosini svela il restauro di 3 mosaici

È stato inaugurato oggi il restauro dei mosaici della scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia, eseguito dagli allievi dell'istituto veneto per i beni culturali. Erano presenti l'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan, il vicesindaco di Venezia Luciana Colle, oltre ai comandanti delle scuole della marina militare italiana Enrico Credendino e del Morosini Marcello Ortiz Neri.

Tre pannelli musivi restaurati

Oggetto di intervento sono stati i 3 mosaici che rappresentano la flotta navale e aerea in azione, le colonie italiane d’Africa e l’impero romano. Nel corso dell'inaugurazione è stata scoperta anche una targa in ricordo della collaborazione tra Regione del Veneto e istituto veneto per i beni culturali. «La scuola Morosini - è intervenuta Donazzan - è un bene architettonico di rilevanza nazionale. L’intervento di restauro rappresenta un connubio tra amministrazione pubblica, allievi e docenti dell’istituto regionale per il restauro che hanno messo i loro cantieri-laboratorio a servizio del recupero di

opere d’arte e monumenti del territorio».

«È sempre un'emozione entrare in quest'aula - ha detto Colle - ed è un grande onore per me essere qui. Voglio esprimere, a nome dell'amministrazione comunale, la vicinanza della città di Venezia a voi presenti, ma anche nella storia a quello che è stato, e nel futuro, a quello che sarà, al collegio militare Morosini. Oggi, più che in altre occasioni, la storia diventa tangibile, grazie alla grande capacità di mani esperte, che daranno la possibilità, a chi frequenta questa eccellenza italiana, di poter ammirare nel loro splendore opere che altrimenti sarebbero andate perse».