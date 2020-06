Iniezione di forze fresche per la questura: presentati i 30 nuovi allievi agenti della polizia

Da tempo a Venezia non si assisteva ad un'iniezione così consistente di giovani poliziotti, 30 in tutto. Sono arrivati scaglionati nelle ultime settimane a causa dell'emergenza sanitaria, ma ora sono tutti a disposizione. La loro presentazione ufficiale al questore di Venezia Maurizio Masciopinto si è tenuta oggi nella sede della questura di Marghera, in occasione della conferenza stampa in cui sono stati proposti i primi risultati della nuova sperimentazione di controllo coordinato del territorio .

«Ci tenevo a salutarvi e a darvi il benvenuto, - ha detto Masciopinto - era da tempo che non si vedevano così tanti nuovi giovani poliziotti. Sono felice che questa fase di rinascita sia segnata dal vostro arrivo, l'età e la vostra voglia di fare rappresentano per noi e il territorio un quid in più fondamentale». Come ricordato dal questore, negli ultimi anni ci sono state sempre piccole immissioni di giovani agenti nelle varie questure, fino a quando il capo della polizia Franco Gabrielli ha deciso di mettere fine al fermo del ricambio, puntando sul turnover e riattivando i concorsi pubblici.