Individuati due giovani ladri responsabili di furti nelle barche a Venezia

Due ragazzi sono stati sorpresi ieri sera dalla polizia a Campalto e denunciati per ricettazione. L'operazione è scaturita dalle denunce di vari furti avvenuti nelle scorse settimane sulle barche ormeggiate nei canali di Mestre e di Venezia: in particolare accessori, strumentazioni e attrezzature di bordo (serbatoi, accumulatori di energia elettrica, eccetera), nonché motori marini fuoribordo e interi natanti. I ladri, secondo gli investigatori, sono giovani mestrini che si muovono di notte e in gruppo. Dopo una serie di osservazioni, nella serata di ieri, anche grazie all'impiego del drone dall'alto, le pattuglie hanno intercettato due dei presunti ladri, rispettivamente di 18 e 17 anni, proprio mentre salivano a bordo di due barchini in un canale secondario nella zona di Campalto.

Furti nelle barche

Nei barchini c'erano vari componenti nautici provento di furto: una coppia di casse audio marca Hertz, una batteria di marca Exine, una piastra salva specchio in alluminio per il fissaggio del motore e un’elica in acciaio modello Laser 2 passo 21, un tiemo e una tanica di benzina di 25 litri di marca Yamaha. Da ulteriori accertamenti è emerso che il materiale era stato rubato il 29 aprile a Venezia da una barca ormeggiata nel canale de la Sensa, davanti all'hotel "Ai Mori d’Oriente". I due ragazzi, oltre che denunciati, sono stati multati per quasi 5000 euro per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa.

Dispiegamento di forze

La polizia ricorda che, per la riuscita di operazioni come questa, è fondamentale che le vittime di furto segnalino e denuncino i reati subiti. L'operazione ha visto un grosso dispiegamento di forze: uomini a terra dotati di binocoli professionali, volanti terrestri, le Nibbio (pattuglie moto-montate), gli acquascooter, le volanti lagunari, i droni messi a disposizione dal servizio controllo del territorio, nonché l'elicottero Poli del X reparto volo.