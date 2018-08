Mattarella non sarà all'inaugurazione della Mostra del Cinema in segno di lutto

Doveva essere presente alla serata inaugurale, quella della premiazione con il Leone d'Oro alla Carriera all'attrice britannica Vanessa Redgrave e della "prima" di First Man, film del duo Chazelle (alla regia) e Ryan Gosling (protagonista). Ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 29 agosto, non sarà a Lido di Venezia e rimarrà in sede, al Quirinale. La decisione è maturata in segno di lutto per i gravi eventi occorsi a Genova e al Parco del Pollino.

Gli auguri del presidente

Nel formulare i migliori auguri di riuscita alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il presidente ha ribadito l'importanza del settore per l'Italia e conferma il grande apprezzamento per quanti vi operano.