Ca' Foscari accoglie Mattarella: "Contribuire a un progresso equo e giusto per tutti"

La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è motivo di orgoglio per l'Università di Venezia che festeggia i suoi 150 anni. "La nostra è una funzione anche sociale", afferma il Rettore, professor Michele Bugliesi: "Contribuire al progresso equo e giusto per tutti e avvicinarci ad altre culture, con lo studio delle lingue, perché per comprendere una lingua bisogna avvicinarsi alla sua storia, alla cultura e alla civiltà. Così come è vero che conoscere quella storia fa conoscere la lingua. Comprendere il mondo e la diversità è uno dei nostri tratti distintivi"