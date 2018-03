Musei Civici, presidio dei lavoratori a rischio taglio: "Vogliamo incontro col sindaco"

Nonostante gli incontri in Regione e le proteste dei lavoratori, l'azienda che subentra nella gestione dei book shop dei Musei Civici di Venezia, il consorzio Museum Musei, non assumerà tutto il personale in carica. Nonostante appelli e disperazione di lavoratori e loro famiglie, la I commissione del Comune di Venezia prevista per lunedì mattina "è stata 'strumentalmente' rinviata a data da destinarsi nonostante la situazione d'urgenza", sottolineano i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil. Per questo i lavoratori si sono riuniti in presidio per lanciare l'appello a cittadinanza, Fondazione e Comune di Venezia, per la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità. Sarebbero 17, in tutto, i professionisti a rischio.

"Chiediamo un incontro col sindaco"

"Abbiamo richiesto un incontro direttamente con il sindaco di Venezia Brugnaro - spiegano in comunicato i sindacati - Riteniamo che il Comune non possa rimanere indifferente nei confronti di una ditta spagnola che attraverso la violazione del diritto di questi lavoratori veneziani, speculi per maggior incasso ai danni di quest'ultimi e della venezianità. Dopo un'accesa discussione - aggiungono in nota - l'azienda subentrante si è rifiutata di dar corso all'assunzione dei lavoratori nel cambio gestione dei book shop, contravvenendo alle regole d'ingaggio ed innescando processi di concorrenza sleale tra aziende concorrenti, in quanto nei passaggi il personale spetta all'azienda subentrante".

"Tutti i lavoratori devono essere assunti"

"È pretestuoso - continuano i sindacati - tentare di giustificare questa selezione del personale trincerandosi dietro l'ingiustificata conoscenza della lingua inglese. Infatti ci risulta che molti lavori, pur conoscendola, non sono stati selezionati. Come è stato chiarito in sede istituzionale, questo non è un appalto al ribasso e quindi tutti i lavoratori dovranno essere assunti".