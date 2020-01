Preso l'uomo che ha rapinato il Prix di Mirano la vigilia di Natale

Dopo circa un mese dalla vicenda è stato portato in carcere F.B., 49enne di Mirano sospettato di aver messo a segno una rapina al supermercato Prix di via Pertini nel giorno della vigilia di Natale. L'uomo è già conosciuto per precedenti simili e pluripregiudicato. In quell'occasione era entrato nel negozio di pomeriggio e aveva puntato una pistola contro un cassiere, facendosi consegnare 1.800 euro in contanti. I carabinieri hanno raccolto una serie di prove sulla sua colpevolezza e chiuso l'indagine, inviando l'informativa al giudice che ha emesso la misura cautelare. Dopodiché hanno rintracciato l'uomo per portarlo in carcere.

Un altro provvedimento di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri di Spinea a carico di N.S., trentenne del posto, anche lui noto per reati precedenti. In questo caso l'ordine di cattura deriva dalla condanna definitiva per un furto con strappo commesso nel 2014 a Padova. Dovrà trascorrere 8 mesi di detenzione.