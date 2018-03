Domenica con acqua alta record (per marzo): il picco potrebbe raggiungere 120 centimetri

Previsioni in ulteriore peggioramento rispetto ai giorni scorsi, almeno stando al bollettino delle 23.30 di sabato del Centro maree del Comune: l'acqua alta si potrebbe innalzare fino a un picco di 120 centimetri domenica sera. Disagi limitati vista l'ora tarda, ma comunque un livello da record per essere a fine marzo. Oramai mancano poche ore alla primavera, ma il meteo sembra non volersene accorgere. Sarà allagato il 28% del centro storico, mentre in alcuni punti (se il livello sarà confermato o addirittura leggermente superiore) le passerelle saranno rimosse per il pericolo di galleggiamento.

Livelli record e maltempo in arrivo

Nei prossimi giorni si prevede un'ulteriore perturbazione che potrebbe far diminuire drasticamente le temperature, portandole anche prossime allo zero. Tant'è. Serviranno ancora stivali e impermeabili, nonostante domenica mattina verso le 8 il sole sia riuscito a "bucare" le nuvole e a scaldare un po' la prima mattinata dopo le piogge di sabato. Un'illusione destinata a durare ben poco: “Un'ampia circolazione ciclonica che va dalla Francia al Mediterraneo centrale, genera alcuni minimi di pressione che piloteranno degli impulsi perturbati verso le coste e le alpi venete - dichiara il Centro maree - I nostri modelli, che utilizzano principalmente i dati forniti dal Centro meteorologico europeo, elaborano l’intensificarsi del maltempo di domenica pomeriggio nel medio Adriatico con venti da sud e da scirocco anche intensi.. I tecnici segnalano che a Venezia si registreranno per tutto il giorno venti freddi da est. Il numero di eventi mareali che ha interessato il centro storico dall’inizio dell’anno a oggi sono nella norma, attestandosi a circa 30, mentre i 53 centimetri del livello medio del mare continuano a costituire un record storico per il mese di marzo".

L'inizio della prossima settimana

Per quanto riguarda l'acqua alta, brutte notizie dal Centro maree anche per quanto riguarda l'inizio di settimana: previsto un possibile picco da 110 centimetri nella tarda settimana di lunedì e marea sostenuta anche martedì, dopodiché la situazione dovrebbe migliorare (ma a giudicare dai recenti capricci del tempo non si può mai dire).

Polemica sulle passerelle

Intanto sabato Luigi Corò, presidente del comitato Cmp, in "trasferta" a Venezia, ha concentrato l'attenzione su un disagio rappresentato da alcuni cittadini: le passerelle, secondo quanto dichiarato, non sarebbero più posate fino all'approdo Actv di Rialto, ma si interromperebbero a metà fondamenta. I cittadini sono costretti a fare il giro largo, tra campo San Salvador e campo San Bartolomeo. "Così i venditori abusivi di stivali e quant'altro fanno festa", sottolinea. In verità si sarebbe scelto così per permettere ai trasportatori merci di continuare a lavorare senza ostacoli, ma il nuovo itinerario non sarebbe segnalato e i cittadini andrebbero in difficoltà.

