Tre punte da 130 centimetri: salgono ancora le previsioni di acqua alta

Lunedì mattina la marea si è fermata poco al di sotto dei 110 centimetri, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare a livelli molto più elevati. Il centro previsioni del Comune di Venezia ha emesso il nuovo bollettino che indica quote massime di 130 centimetri per le 10 e le 23 di martedì 12 novembre e per le dieci e mezza di mercoledì 13, tutti valori considerati di marea molto sostenuta (codice arancione) e che comportano l'allagamento di quasi il 50% della viabilità pedonale cittadina.

Settimana di acqua alta

Se le previsioni saranno confermate, gli allagamenti causeranno non pochi disagi a chi si muove in città. È consigliato ovviamente l'uso di stivali e, come sempre, nelle aree più basse e più trafficate sono state collocate le passerelle apposite. Il Comune annuncia: «Prevista marea molto sostenuta per tutta la settimana. Probabili valori importanti da martedì a giovedì. Si invita a seguire gli aggiornamenti che verranno emessi con particolare frequenza».