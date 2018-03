Previsioni di acqua alta riviste al ribasso, sabato sera il picco si ferma a 115 centimetri

Il fine settimana di Pasqua si conferma bagnato per chi camminerà tra le calli di Venezia, ma non tanto come era stato ipotizzato in precendenza. Previsioni riviste al ribasso da parte del centro maree del Comune, il cui ultimo bollettino, emesso in mattinata, annuncia che di qui a sabato si verificheranno due picchi di marea molto sostenuta (codice arancione): alle 23.25 di venerdì 30 marzo e alle 23.50 di sabato 31, in entrambi i casi di 115 centimetri. Dunque non dovrebbe essere raggiunto il "temuto" livello di 120 centimetri, quando si cominciano a togliere le passerelle per il pericolo galleggiamento.

Livelli inconsueti per la stagione

La previsione, non comune per il periodo, è legata alle conseguenze meteorologiche di una vasta area depressionaria. I primi effetti si riscontrano da giovedì sera, quando dovrebbero cominciare a soffiare venti di scirocco lungo la costa croata, mentre tra venerdì e il pomeriggio di sabato 31, sull'area veneziana, è previsto un marcato calo della pressione atmosferica. Il conseguente accumulo di acqua nella parte settentrionale del mare Adriatico si somma all'elevata marea astronomica di sizigia dei prossimi giorni. Il centro maree ricorda comunque che la variabilità stagionale è molto elevata e quindi consiglia di seguire gli aggiornamenti passo passo.

Meteo in peggioramento

L'aumento dei livelli medi di marea si accompagna ad un peggioramento delle condizioni meteo. La primavera lascerà spazio, almeno per qualche ora, a dei fenomeni di maltempo: il servizio Arpav annuncia per giovedì e venerdì "cielo spesso nuvoloso e possibili precipitazioni", anche se "più probabilmente su rilievi e zone limitrofe". Insomma, qualche rovescio si potrebbe vedere anche in provincia di Venezia.