Il 2018 inizia all'insegna del maltempo: possibili piogge, poi dal pomeriggio migliora

L'inizio del 2018 sarà all'insegna del maltempo, con probabilità elevata di precipitazioni nella mattinata di lunedì. Lo dichiara nel suo bollettino l'Arpav, che annuncia l'arrivo di una perturbazione anticipata da diffusi rannuvolamenti. Nel pomeriggio e in serata dovrebbe andare meglio, con i primi rasserenamenti in pianura. Possibile il calare della nebbia in serata. Secondo il centro metereologico di Teolo, in ogni caso le piogge dovrebbero mantenersi moderate, mentre le temperature si prevedono in lieve aumento.

Marea sostenuta a Venezia

Martedì, dopo la giornata di festa, non dovrebbe piovere. Anche se ci sarà spazio per un'alternanza tra nuvole e sole. Attenzione alla nebbia, che potrebbe far capolino soprattutto nelle prime ore della mattinata. Pure in questo caso colonnine di mercurio in aumento nelle ore centrali della mattinata. I primi giorni dell'anno a Venezia saranno caratterizzati da maree sostenute: alle 9.35 dell'1 gennaio, infatti, il Centro maree del Comune prevede un picco di 100 centimetri, che sarà bissato alle 10.15 del 2 gennaio.