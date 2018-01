Prepariamoci a lunghe piogge sul Veneto: per rivedere il sole si dovrà attendere mercoledì

Le previsioni non promettono nulla di buono per i prossimi giorni sul Venezia. Secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav), infatti, le prossime ore potrebbero essere caratterizzate da pioggia intensa e diffusa, anche in montagna, dove il limite della neve dovrebbe salire fino ai 1.800 metri di quota. Sulla scorta delle previsioni la Protezione civile ha diramato un avviso per possibili criticità idrogeologiche e rischio valanghe: "Le precipitazioni saranno più consistenti e anche abbondanti sulla fascia montana e pedemontana, specie tra lunedì sera e la prima mattinata di martedì - si legge - Ci saranno venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa".

Stato di attenzione anche sul Veneziano

Per qusto motivo, per quanto riguarda il territorio veneziano, è stato dichiarato lo stato di attenzione riguardo i bacini idrografici Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento. A preoccupare è anche il rischio valanghe nel Bellunese: "Sulla montagna veneta entro la giornata di domani sono previsti in quota apporti di 50-70 centimetri di neve fresca nelle Dolomiti meridionali e nelle Prealpi Centro orientali - sottolinea la protezione civile - Il pericolo di valanghe, con la dichiarazione dello stato di attenzione marcato lunedì e in aumento sulle Dolomiti martedì in relazione alla quantità di neve fresca che sarà caduta e del limite della neve di lunedì (anche di 1800 metri). Per rivedere un cielo soleggiato sarà necessario attendere fino a mercoledì.

