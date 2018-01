Meteo: il tempo regge per alcuni giorni, ombrelli aperti per la Befana ma poco freddo

Si apre all'insegna della variabilità il 2018, ma nella provincia di Venezia ci sarà una prevalenza di tempo soleggiato, almeno fino al 5 gennaio. Poi il week end dell'Epifania, che si preannuncia poco freddo ma piovoso. Si tratta di una perturbazione intensa i cui effetti più rilevanti in termini di precipitazioni dovrebbero riguardare per prime le regioni settentrionali della Penisola.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Temperature non rigide

Tuttavia in questi giorni le temperature non saranno troppo rigide, sempre secondo i meteorologi: "L'aria temperata oceanica che accompagna questi sistemi perturbati manterrà le temperature spesso al di sopra della norma - spiega il Centro Epson Meteo - a medio-lungo termine, infatti, non si intravede ancora per l'Italia l'arrivo di ondate di freddo, né tantomeno di nevicate fino a quote basse o di pianura". Intanto martedì 2 gennaio da metà mattinata è spuntato il sole.

Le previsioni per mercoledì 3 gennaio

Meteo variabile

Fino a venerdì, riepiloga il bollettino Arpav, il meteo è variabile ma asciutto per condizioni di alta pressione (eccetto delle precipitazioni tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, ma maggiormente probabili sui monti). Nel fine settimana, invece, con ogni probabilità i veneziani dovranno uscire di casa muniti di ombrello.