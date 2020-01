Il primo nato dell'anno nel Veneziano è Davide

È nato a mezzanotte e 53 minuti della notte di Capodanno e si chiama Davide il primo nato del nuovo anno nel Veneziano. È nato con parto spontaneo e, al momento della nascita, pesava 3 chili 860. La sua famiglia è originaria della Costa d’Avorio e residente a Marghera. Ma sono 6 i piccoli venuti alla luce tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2020 nel territorio dell'Ulss3. Sempre a Mirano, Arianna, Christian, Ludovico, mentre Nicola Vlad è nato a Dolo ed Emma Lucia a Mestre (attivi altri due travagli). «Diamo un saluto accogliente ai nuovi nati - ha commentato il direttore generale della Ulss3 Giuseppe Dal Ben durante la sua tradizionale visita agli ospedali - perché la nascita di questi nuovi cittadini nella prima notte dell’anno è un segno di buon auspicio».

Ecco i bambini

Davide, il primo nato, è il sesto figlio della coppia. Il secondo nato, di Mirano, è Arianna, nata con parto naturale alle 2.57. Al momento della nascita pesava 3 chili e 280 grammi. Il terzo nato è Christian, nato alle 3.59 con parto cesareo. Al momento della nascita pesava 4 chili e 10 grammi. Il quarto nato è Ludovico, alle 9.47, e al momento della nascita pesava 3 chili e 560 grammi.

A Dolo con parto spontaneo è nato Nicolas Vlad (la famiglia è romena e risiede a Dolo) alle 3.23. Al momento della nascita pesava 3 chili 140 grammi. A Mestre alle 9.47 è nata Emma Lucia. Al momento della nascita la bambina pesava 2 chili e 710 grammi. Attualmente si registrano altri due travagli attivi.

Gli ultimi nati nel 2019

Nel 2019 si sono registrati a Mestre 1921 nati, a Venezia 373, a Chioggia 511, a Dolo 521 e a Mirano 815, per un totale di 4141 nati nella Ulss3. Il 31 dicembre, nella Serenissima, ci sono state tre nascite: una a Mestre, Diego, nato con parto spontaneo alle 21.50 e, al momento della nascita, pesava 2 chili 895 grammi); una a Dolo, Leonardo, nato con parto naturale alle 4.02 e, al momento della nascita, pesava 3 chili e 630 grammi, a Mirano Riccardo, nato con parto cesareo alle 11.46 e, al momento della nascita, pesava 4 chili e 280 grammi.

I saluti

Il primo a verificare anche i lieti eventi di Capodanno, con un passaggio negli ospedali dell'Ulss3 è stato il direttore Giuseppe Dal Ben. Il passaggio del primo gennaio nelle strutture ospedaliere è un appuntamento fisso. Un giro per alcuni reparti - centrale operativa Suem Venezia, Pronto Soccorso, Geriatria, Pneumologia, Medicina, Ostetricia Ginecologia e Pediatria - dove il direttore ha salutato e augurato buon anno ai degenti e agli operatori che man mano ha incontrato e stavano lavorando. «Un dovere - ha commentato - passare a salutare coloro che, nei nostri ospedali hanno passato la notte di Capodanno in reparto, nei Pronto Soccorso, o in servizio sul territorio».