Il primo giorno dopo il lockdown: si torna lentamente alla normalità

Lunedì 18 maggio segna una svolta importante: da oggi ci si può muovere liberamente all'interno della propria regione anche senza una valida motivazione, e contemporaneamente riaprono molti negozi, bar, ristoranti e attività varie. È la fine ufficiale del lockdown a cui siamo stati sottoposti, in modo più o meno restrittivo, nelle ultime dieci settimane. Restano le norme sul distanziamento, sull'impiego delle mascherine e il divieto di assembramento, mentre le autorità continueranno a monitorare lo sviluppo dell'epidemia del Covid-19 per verificare che non ci sia una ripresa della diffusione. Così questi giorni saranno anche un banco di prova importante per osservare i comportamenti della popolazione e il rispetto delle regole.

Abitudini

Per la prima volta, da oltre due mesi, si vedono persone sedute ai tavolini all'esterno dei bar, clienti che ordinano al banco, parrucchieri aperti. Molte abitudini devono cambiare, almeno per un po'. Tra i temi principali c'è quello dei trasporti, con Actv impegnata, assieme al Comune di Venezia, nell'elaborazione di sistemi alternativi per evitare assembramenti all'interno dei mezzi. Stamattina è stato inaugurato il nuovo parcheggio per moto, motorini e biciclette ai piedi del ponte della Libertà, un’azione che si inserisce nel piano di intermodalità tra mezzi pubblici e privati e che comprende anche la realizzazione di un BiciPark nell’autorimessa comunale. Allo stesso tempo sono stati resi operativi i traghetti da parada di Santa Sofia e San Tomà e fatti accordi con i tassisti per calmierare i prezzi di alcune tratte acquee.

Turismo

I flussi per le strade e nelle aree pedonali sono aumentati, anche se con gradualità. Gli stabilimenti balneari si stanno attrezzando per riaprire in sicurezza, garantendo le distanze. L'agenzia Ansa scrive che tra i primi bagnanti arrivati a Jesolo ci sono due turiste di Zoldo (Belluno), madre e figlia che resteranno fino a mercoledì: «È il segno della ripartenza reale - commenta il titolare dell'albergo in cui alloggiano, Matteo Rizzante -. Noi siamo sempre rimasti aperti, ma dall'8 marzo al 4 maggio abbiamo avuto un solo ospite per due notti: un uomo che aveva la moglie ricoverata in ospedale con il coronavirus. Nessun altro». Dal 4 maggio la situazione è lentamente migliorata: «Con la ripartenza dei cantieri e il riavvio delle attività abbiamo avuto operai e agenti di commercio. Iniziamo a tirare il fiato». Prospettive migliori dal 3 giugno: «Appena il governo ha comunicato la data di via libera tra regioni, sono fioccate le prenotazioni da tutta Italia».

A Venezia, nella Basilica di San Marco, alle 8.30 è stata celebrata la prima Messa, con la partecipazione di poche persone. Il piano di revisione dei posti a sedere, in base ai protocolli di sicurezza, prevede un massimo di 120 ingressi. Sono ancora chiusi molti dei Caffè storici della piazza, al lavoro per riaprire nei prossimi giorni. I locali della città, così come in molti altri comuni della provincia, stanno approfittando delle disposizioni che permettono l'ampliamento dei plateatici, alla ricerca di clienti. Nel centro storico di Venezia questo processo è più difficile, principalmente perché mancano i turisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Musei

Ripartono con cautela i musei e le gallerie: a Venezia bisognerà aspettare inizio giugno per tornare a visitare Palazzo Ducale e Museo Correr, le due perle dell'area marciana, e il Museo del Vetro. Partirà per prima la Fondazione Querini Stampalia, sabato 24 e domenica 25 maggio, con orari ridotti, biglietto gratuito e autocertificazione per l'ingresso, al posto della misurazione della temperatura. Già dal 18 maggio riapre Villa Pisani a Stra. Il 2 giugno dovrebbe essere la data per la ripartenza della collezione Guggenheim.