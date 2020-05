Le "sagome" del primo maggio sul terrazzo della Cgil

Primo maggio sul terrazzo della Cgil Venezia, nella sede di via Ca' Marcello a Mestre. Esserci era necessario per la Camera del Lavoro che ha voluto dare un segnale di presenza al mondo del lavoro, in una condizione di grande difficoltà.

«Abbiamo applicato un’installazione dove i delegati dei posti di lavoro erano collegati e sono intervenuti tramite ipad applicato su di un sostegno sagomato, per un primo di maggio reale attraverso una piattaforma virtuale; l’evento è stato ripreso via diretta Facebook sulla pagina della Camera del Lavoro». L’iniziativa ha permesso nonostante le restrizioni una manifestazione partecipata e sentita attraverso i canali virtuali. Ugo Agiolo segretario Cgil Venezia ha aperto l’evento con la sua relazione introduttiva, a seguire gli interventi dei lavoratori, i video musicali e la relazione conclusiva in diretta della segretaria Cgil nazionale Gianna Fracassi.