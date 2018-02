Scatta un principio di combustione nell'impianto Ecofining di Porto Marghera

Durante le fasi di avviamento dell'impianto Ecofining della Bioraffineria Eni di Porto Marghera si è verificato domenica pomeriggio, intorno alle 18, un principio di combustione ad uno scambiatore.

L'INCIDENTE

La Bioraffineria ha stato reso noto che l’evento, per il quale sono suonate le sirene all’interno dello stabilimento, ha prodotto solo fumo. Non si segnalano condizioni di emergenza né danni all’ambiente o alle persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. La materia prima in lavorazione nell'impianto è deossigenato (paraffina).