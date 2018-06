Vigili del fuoco a Venezia per un principio d'incendio in appartamento: nessun ferito

Il fatto risale a domenica pomeriggio. Poco dopo le 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in calle Delle Bande, nel sestiere Castello di Venezia, per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona ferita. I pompieri lagunari arrivati con due auto pompe hanno subito spento le fiamme, che hanno interessato il ripostiglio dell'appartamento al terzo piano dell'immobile. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.