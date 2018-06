La denuncia di Prisca sui social: "Presa a sassate per strada perché sono nera" | VIDEO

Ha scelto il mezzo che più di ogni altro, al giorno d'oggi, riesce a raggiungere le persone, Facebook. Ha voluto denunciare dei fatti a sfondo razzista che l'hanno vista protagonista. Lei è Prisca, ha poco più di vent'anni, e vive e lavora a Venezia. L'episodio risale a martedì della scorsa settimana: la giovane stava passeggiando in centro a Mestre, per recarsi all'ufficio postale, quando un gruppo di 3 o 4 ragazzini ha cominciato a lanciarle contro dei sassi. Un episodio che è impossibile non bollare come razzista. Una violenza immotivata e cieca di un gruppo di teppistelli che probabilmente non ha trovato nulla di meglio da fare per combattere la noia che prendersela senza motivo con una giovane di origini africane: "Tra tutte le persone che passavano, hanno visto solo me - ha spiegato in un video pubblicato nel proprio profilo la ragazza - Solo perché sono nera".

Un video diventato in poco tempo virale, visto da migliaia di persone. Prisca non vuole pinagersi addosso, bensì riportare una piaga che purtroppo continua ad essere vivida anche nel presente: "Educate i vostri figli genitori, siamo tutti umani - sottolinea nel video la giovane - bianchi o neri, non ci sono differenze. È incredibile che ancora oggi, nel 2018, succedano queste cose".