Udienza fiume in aula bunker: chiesti 4 anni e 8 mesi ai presunti terroristi kosovari

Una lunga giornata in aula bunker a Mestre, con la mattinata riservata alla requisitoria dei pubblici ministeri e il pomeriggio alle arringhe difensive degli avvocati di Arjan Babaj, Fisnik Bekaj e Dake Haziraj, i 3 kosovari accusati di essere vicini all'Isis e di progettare un attentato terroristico a Rialto. In tarda mattinata il pubblico ministero, Francesca Crupi, al termine della sua requisitoria in cui ha riassunto gli elementi in mano all'accusa, ha chiesto per tutti gli imputati, in rito abbreviato, una condanna a 4 anni e 8 mesi di carcere per associazione con finalità di terrorismo internazionale. La sentenza è prevista per lunedì prossimo. E' stato già condannato, sempre a 4 anni e 8 mesi, il quarto componente del gruppo, l'unico minorenne.

"Una bomba a Rialto"

A preoccupare gli investigatori e a indurli ad agira in centro storico a Venezia soprattutto un'intercettazione ambientale: "Con Venezia guadagni subito il Paradiso per quanti monafik (ipocriti) ci sono qua. Ad avere una bomba... a Rialto". La frase venne pronunciata, secondo gli inquirenti, dal quarto componente del gruppo, all'epoca diciassettenne.