Operaio morto sul lavoro, a processo i titolari dell'azienda

Sono stati rinviati a giudizio per il reato di omicidio colposo Lucio e Gianluca Zanutta, i titolari dello stabilimento Zanutta di Dosson di Casier (Treviso) dove il 24 gennaio scorso ha perso la vita l'operaio 54enne Daniele Zamuner. L'uomo, che abitava a Portegrandi, nel comune di Quarto d'Altino, venne colpito alla testa da una macchina per la trafilatura del legno. Zamuner, la cui famiglia si è costituita parte civile, era stato centrato in pieno volto durante una fase della lavorazione dopo essersi sporto per liberare un pezzo di legno rimasto incastrato.

Indagini sulla sicurezza

Daniele Zamuner era molto stimato nel mondo dell'edilizia, al punto che più di qualche artigiano l'ha definito un artista nel suo settore, e che spesso era proprio lui ad intervenire direttamente nei cantieri, nel caso ci fossero problemi con i prodotti venduti dall'azienda per cui lavorava. La Procura di Treviso aveva aperto un fascicolo d'indagine da cui sono emerse quelle che sarebbero state gravi lacune nei sistemi di sicurezza.