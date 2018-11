Richiedente asilo sorpreso a spacciare finisce in manette

Stava percorrendo via Rizzardi, a Marghera, in sella alla sua bici quando ha catturato l’attenzione di una pattuglia della guardia di finzanza. I militari delle fiamme gialle hanno notato una macchina che lo affiancava e hanno deciso di avvicinarsi scatenando la fuga dell’automobilista. Lui, richiedente asilo dal 2011, proveniente dalla Guinea Bissau, si è ritrovato in trappola ed è stato identificato.

La perquisizione

Con sé aveva circa 45 grammi di marijuana, nascosti nella tasca dei pantaloni insieme a varie banconote e a tre cellulari. Durante la successiva perquisizione domiciliare, in un appartamento di Marghera, i militari hanno trovato altri 105 grammi di marijuana nascosti in uno zaino e più di 3mila euro in contanti, oltre a carta argentata, bustine di plastica e due bilancini di precisione. Lo straniero è stato arrestato.