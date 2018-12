Richiedente asilo e spacciatore: arrestato

Da circa un anno è ospite in un centro di accoglienza di Portogruaro. I carabinieri hanno notato alcuni suoi movimenti sospetti e scoperto che, probabilmente, si era creato un giro di spaccio di marijuana. E ne hanno avuto conferma la scorsa notte, quando lo hanno fermato per un controllo.

M.T., richiedente asilo ventenne della Nuova Guinea, con sè aveva 45 grammi di marijuana. Tutta droga che era suddivisa in dosi e che ha fatto pensare agli investigatori che fosse pronta per essere venduta. Il giovane è stato quindi arrestato. Le indagini continuano per comprendere la provenienza della sostanza.