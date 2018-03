Il futuro di Poveglia sarà "per tutti". Il demanio: "Concessioni per attività culturali e sociali"

"Ora ci sono solo le pantegane". E' in questo modo che ha descritto di recente lo scenario in cui versa l'isola di Poveglia il sindaco Luigi Brugnaro, quando gli si è chiesto un commento sul famoso esito dell'asta che lo vide, da imprenditore, vincitore ma con offerta troppo bassa. Tutto tornò in mano al Demanio, ma da allora non si fece più nulla.

"Poveglia per tutti"

Alcuni cittadini si sono, in virtù del bando pubblico del tempo, costituiti nell'associazione "Poveglia X tutti" chiedendo che il futuro dell'isola rimanga di tutti. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in questo senso: perché in una nota è lo stesso Demanio a sottolineare come "la valorizzazione di Poveglia, di notevole valore storico e architettonico, attualmente abbandonata e in degrado, vedrà preservata la sua fruizione pubblica".

Novità in arrivo

Secondo l'agenzia statale sarebbero in corso "valutazioni finali" per avviare iniziative di concessione precedute da apposito bando che assicurino una "gestione unitaria dei beni presenti sull'isola", prevedendo "sia la corretta conservazione e il recupero degli edifici, sia le esigenze di fruizione pubblica".

Attività culturali, formative, sociali, tutela ambientale

L'accento viene posto su attività culturali, formative, ricreative e turistiche di interesse sociale, oltre che di tutela ambientale: "Si intendono privilegiare questi aspetti - conclude il Demanio - Si vuole in tal modo rispondere alle istanze e alle indicazioni che provengono dalla cittadinanza e restituire alla fruibilità pubblica un bene di grande valore storico, garantendo, al contempo, la tutela e la salvaguardia del patrimonio dello Stato".