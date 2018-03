Da tutto il mondo per riprogettare gli spazi del lavoro tra Mestre e Porto Marghera

Riprogettare gli spazi del lavoro nel territorio di mezzo tra Mestre e Porto Marghera. Questo l’obiettivo di Marghera City of Making, il concorso internazionale di urbanistica a inviti organizzato dall’università Iuav di Venezia e da UniUdine nell’ambito delle celebrazioni del Centenario di Porto Marghera, e in collaborazione con il Comune di Venezia e la Biennale Architettura 2018.

La trasformazione del lavoro

Tre le domande a cui il concorso intende rispondere: quali sono le forme che il lavoro è destinato ad assumere? quali i rapporti con lo spazio e i luoghi? quali le relazioni con e tra i lavoratori? In una condizione di trasformazione del lavoro e delle attività produttive insediabili a Marghera, i caratteri prevalenti saranno l’alto contenuto digitale, la profonda innovazione nel settore manifatturiero, la creatività dei settori coinvolti, la condivisione sempre più spinta dei servizi e delle attrezzature che diventano luoghi per la socialità urbana​.

L'area

Il luogo in cui sviluppare l’attività progettuale, l’interfaccia Mestre - Porto Marghera, è un’area considerata a lungo come una doppia periferia della città e dell’area industriale, di cui ha patito e continua a patire gli effetti negativi. Oggi quest’area, grazie ai processi e progetti di rigenerazione urbana e riattivazione economica dai quali è stata investita, mette in luce possibilità e opportunità di cambiamento e riattivazione che potrebbero estendersi oltre i propri confini e mostrare percorsi di ripresa anche per Porto Marghera.

I progetti partecipanti

I progetti del concorso saranno esposti nell’ambito del Padiglione Venezia "Follow up! Venice shares knoledge spaces" alla Biennale di Architettura 2018. Invitati docenti e studenti provenienti da una selezione tra le più prestigiose scuole di architettura in Europa e nel mondo: Etsab di barcellona, Aho di Oslo, Ku di Zurigo, Ulb di Bruxelles, Parson School of Design dagli Stati Uniti, Pontifical Catholic University of Chile dal Cile e Usp di San Paolo del Brasile.