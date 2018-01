"Progetto terza colonna di venezia: il programma dell’evento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"È stato definito il programma della giornata di presentazione del Progetto Aurora—Terza Colonna di Venezia, finalizzato a far comprendere lo stato attuale dei lavori, i motivi che hanno spinto il Comandante Padoan ad avviare il progetto e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. - Saluto del Presidente dell'Ateneo Veneto Gianpaolo Scarante - Marco Trevisan (Fondatore di Venipedia): Quando una visione può cambiare la realtà in meglio - Luigi Fozzati (già dirigente della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia / ): Venezia: mito e leggende, storia e archeologia: il ruolo di una nuova tecnologia d’indagine - Marco Bortoletto (Archeologo): Brevi cenni storico archeologici sul molo di Piazza San Marco - Barbara Chiozzotto (Morgan SAS — Indagini Tomografiche): Tomografie Elettriche di Resistività (ERT): cenni sul metodo geofisico e sulla tecnica di indagine, esempi e applicazione alla ricerca della Terza Colonna - Nicola Baratto / Yiannis Mouravas (Direzione artistica del progetto): A Cultural Artefact: A Past, A Present and A Future Il programma della giornata prevede anche la partecipazione e testimonianza del giornalista Toni Jop, che si occupò tra il 1983 e il 1984 della ricerca della Terza Colonna a Venezia. Il Comandante Roberto Padoan sarà presente all’evento anche per parlare della metodologia di purificazione delle acque ACLA. Anche il resto del gruppo di lavoro sarà presente all’evento. Nell’incontro pubblico saranno presentate le linee guida del piano di comunicazione e divulgazione, che comprende anche la volontà di realizzare una mostra permanente e reattiva durante tutta l’attività cantieristica — sia virtuale su Venipedia® sia fisica su sede in definizione —, finalizzata all’esposizione dei cenni storici e archeologici, del metodo geofisico e sulla tecnica di indagine tramite Tomografie Elettriche di Resistività (ERT), nonché luogo preposto a mostrare l’andamento del progetto e ad ospitare una parte del ciclo di incontri a scopo divulgativo. Una mostra permanente, ma che al tempo stesso sarà reattiva all’andamento del progetto di ricerca nell’area interessata. L’evento sarà visibile in streaming video, e successivamente con video in HD, su Venipedia® TV (https://venipedia.it/tv) Un appuntamento davvero importante, a cui tutta la cittadinanza e i rappresentanti del territorio sono invitati a partecipare".