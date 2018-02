Pazienti traslocati dal pronto soccorso di Chioggia, situazione tornata alla normalità

È tornata alla normalità la situazione del pronto soccorso di Chioggia. Nella tarda serata di sabato alcuni pazienti avevano lamentato dei lievi disturbi a occhi e gola, per questo motivo il personale sanitario, per prudenza, aveva deciso di trasferire le attività in alcuni locali attigui definiti come "perfettamente idonei".

I controlli in tarda serata

I successivi controlli eseguiti da vigili del fuoco e personale Arpav hanno dato esito negativo, consentendo agli operatori sanitari e ai pazienti di far rientro nei consueti locali del pronto soccorso. "Si ringraziano tutti gli operatori - scrive in nota l'Ulss 3 - che hanno consentito di riprendere a lavorare in piena sicurezza, e si ringraziano i pazienti che hanno compreso la situazione, collaborando pienamente con i medici e infermieri".

Esito dei controlli negativo

Per capire quale fosse la causa del problema è stato chiesto l'intervento dei pompieri e dell'Arpav, affidando loro verifiche sull'eventuale presenza di sostanze fuori dall'ordinario. I rilievi hanno comunque dato esito negativo.