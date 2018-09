Investe la prostituta e si dà alla fuga: caccia al pirata della strada, 23enne all'ospedale

Si stava prostituendo in via Roma destra a Jesolo, quando una Land Rover di colore nero l'ha investita in pieno, dandosi poi alla fuga. È successo nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 4: il pirata della strada ha tirato dritto, senza prestare il benché minimo soccorso alla giovane, una ragazza ungherese di 23 anni.

I soccorsi

La vittima è stata soccorsa sul posto dai sanitari del Suem 118 e condotta all'ospedale di San Donà di Piave, dove si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva, con una prognosi di 30 giorni.

Indagini in corso

Compito del Nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di San Donà di Piave avviare le indagini del caso, per risalire al pirata. I militari hanno sequestrato lo specchietto retrovisore destro dell'automobile, spezzatosi a seguito dell'investimento, oltre ad aver ascoltato la versione di alcuni testimoni oculari. L'automobilista dovrà rispondere dei reati di lesioni personali stradali e di omissione di soccorso.