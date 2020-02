Tanti arresti e daspo, meno spaccio e prostituzione: i risultati della polizia locale

Prostituzione sotto controllo, commercio abusivo quasi azzerato, spaccio di droga ridotto drasticamente. Sono i principali risultati, secondo il commissario capo Gianni Frazoi, del lavoro fatto negli ultimi anni dalla polizia locale di Venezia: la conseguenza dell'aumento del numero di agenti su strada (nonché dell'abbassamento della loro età media, da 52 anni a meno di 40) e di una maggiore attenzione verso la sicurezza, che si è tradotta in maggiori investimenti e in un nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana, quello approvato a maggio scorso. Il sindaco Luigi Brugnaro ha parlato dell'idea di un «ruolo della polizia locale molto più attiva nella sicurezza»: per questo si è scelto di armare gli agenti e di «affrontare in modo serio il tema della droga e del decoro urbano». Da notare che l'amministrazione ha intenzione di bandire nel 2020 un altro concorso per un centinaio di nuovi operatori, che quindi arriveranno a oltre 550. L'obiettivo del comandante Marco Agostini sarebbe arrivare a 800 nei prossimi anni: un piccolo esercito.

Oltre cento arresti

Che la presenza di pattuglie su strada sia stata una delle priorità dell'amministrazione Brugnaro lo dicono i numeri, sia quelli relativi alle attività del 2019 sia quelli che mostrano il trend degli ultimi anni. I dati del report aggiornato sono stati presentati stamattina. Nel 2019 la polizia locale ha arrestato 105 persone (erano 78 nel 2018, 67 l'anno prima) e ne ha denunciate 257 a piede libero per i "reati di strada": furti, spaccio, resistenza. Qualche esempio: 44 in manette per spaccio, contro i 28 dell'anno prima e i 20 del 2017; 46 arrestati per furto nel 2019, contro i 37 del 2018 e i 32 del 2017. In cinque anni sono stati sequestrati oltre 50 chili di droga. Sono 372 i daspo, ovvero gli ordini di allontanamento per tuffi in canale, picnic in centro storico, accattonaggio, ubriachezza e simili: «Uno strumento efficace, con effetto deterrente di grande rilievo», ha detto Agostini.

Commercio abusivo e prostituzione

L'attività sul commercio abusivo, al contrario, è in calo: 1.419 multe nel 2019, mentre erano 3.714 nel 2018 e 5.298 l'anno prima. I sequestri 5 anni fa erano centomila, ora sono ridotti a 2mila. Significa che «è stato ridotto drasticamente il fenomeno del commercio abusivo della merce per strada - ha spiegato Agostini -. Niente più borse e occhiali contraffatti, un risultato incomparabile con altre città turistiche». In calo pure le violazioni accertate in materia di prostituzione, che sono state 273 nel 2019: il dato rilevante è che il tasso di recidività è quasi nullo, il che significa che il cliente multato una volta non torna più. Questo significa un calo di redditività e quindi un numero di minore di prostitute sul territorio: al momento sono una decina su via Fratelli Bandiera, altrettante su via Piave e meno di 5 sul Terraglio.

Spaccio di droga

Il problema dello spaccio non è certo debellato, ma le cose sono cambiate rispetto a pochi anni fa. Prendiamo il parco Albanese: «Cinque anni fa c'erano anche 35 spacciatori in contemporanea, adesso ce ne sono 4 o 5 - dice Franzoi -. Non ci sono più le droghe sintetiche e sono spariti i magazzini in cui i pusher si rifornivano. Tolti gli spacciatori, se ne sono andati anche cento assuntori». Anche in via Piave la situazione è diversa: «Restano una dozzina di pusher, che però arrivano con il buio e si muovono in modo più circospetto: prima erano decine, c'erano tutto il giorno e la facevano da padroni, con risse in mezzo ai passanti. Tutto quello è sparito, il benessere sociale è migliorato, gli spacciatori rimasti non entrano a contatto con la cittadinanza. Le pattuglie ci sono sempre in zona stazione, quattro nostre macchine fino a sera. Anche via Carducci è monitorata costantemente». Infine gli accampamenti abusivi: «Facciamo tre sgomberi a settimana, quando ci sono dei giacigli interveniamo. Un tempo a Mestre gravitavano 120 "barbanera", adesso sono una trentina».