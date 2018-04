Attacco ad Airbnb: "Ogni casa in affitto è una casa in meno per noi. Il Comune deve agire"

Associazioni e cittadini in presidio a Ca' Farsetti giovedì mattina per protestare contro la turistizzazione di Venezia: "Non è una questione economica - fa presente la portavoce dell'Asc - Non è questione di quanto la città deve incassare dalla tassa di soggiorno. Ci sono più di 4mila alloggi su Airbnb, e ogni appartamento in affitto su Airbnb è un appartamento in meno per chi vuole abitare a Venezia. Inoltre questo comporta un aumento dei prezzi, che diventano insostenibili per le famiglie. Il Comune dovrebbe preoccuparsi del dato sociale e abitativo, di sviluppare adeguate politiche di residenza. Ci opponiamo a questo esodo. Anche in terraferma sta diventando impossibile trovare casa, crediamo che vada invertita la rotta"