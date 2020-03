Protesta al carcere di Venezia, due ore di tensione al Santa Maria Maggiore

Una situazione già pesante per via dell'affollamento, quella del carcere maschile di Santa Maria Maggiore, veneziano. Domenica sera si è rinfocolata la tensione, verso le 20.30, con una protesta durata circa due ore a suon di coperchi, pentole e inferriate delle celle battute dalle persone recluse, in un fragore misto a invocazioni di indulto e amnistia. La notizia dell'aggravarsi della situazione di emergenza per via del coronavirus, e ancora di più del divieto di ricevere le visite di parenti e famigliari a tutela della stessa incolumità dei detenuti, ha scatenato pesanti proteste in varie altre città: a Foggia sono evasi carcerati, devastate la case circondariali di Modena e Frosinone, persone ferite, agenti presi in ostaggio e poi rilasciati, danni ingenti alle strutture carcerarie.

«Una condizione - ha scritto l'onorevole Nicola Pellicani - che sta diventando esplosiva in tutta Italia e anche a Venezia. L'allarme e la preoccupazione possono portare all'esasperazione. Ho parlato con Immacolata Mannarella, direttrice del carcere di Santa Maria Maggiore. Il tema di un nuovo indulto non può essere ulteriormente rinviato». Ad oggi nella casa di reclusione veneziana ci sono 268 detenuti su 159 posti. Le celle sono sovraffollate - continua Pellicani - è impossibile rispettare i protocolli di sicurezza previsti dal governo».

Più tranquilla, compatibilmente con la condizione che stiamo attraversando, la situazione al carcere femminile della Giudecca, in quanto, «come riferito dalla direttrice Antonella Reale - scrive l'onorevole del Pd - il numero di detenute è minore rispetto alla capienza (88 detenute su 115 posti disponibili, e 5 bambini all'Icam)». All'esterno delle due carceri sono state montate delle tende, operative da martedì, per fare il triage a chi entra nelle strutture. La casa di reclusione di Venezia, già dalla settimana scorsa, ha sospeso i colloqui con i familiari e aumentato la possibilità di fare telefonate: 6 chiamate a settimana anziché una, più una videochiamata via Skype. Sono in corso incontri informativi con i responsabili sanitari.