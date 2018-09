Sequestrato il laboratorio "Loco", studenti in protesta al municipio

Un gruppo di studenti martedì pomeriggio si è recato al municipio di Mestre in segno di protesta per la chiusura del Loco, il laboratorio occupato in via Piave. I giovani hanno cercato di entrare a forza nell'edificio, mentre il personale tentava di allontanarli dalla porta d'ingresso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Alle 18 il gruppo era ancora fuori dal municipio.

La manifestazione è scaturita dal provvedimento di sequestro penale eseguito la notte precedente dagli agenti della questura di Venezia nel laboratorio, che era stato occupato già nel 2014. L'immobile è stato affidato in custodia giudiziale al proprietario in attesa che presenti istanza per riottenerne la proprietà.