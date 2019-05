Sostituti gondolieri, esplode la protesta in Comune | VIDEO

Hanno promesso che la protesta sarebbe continuata a oltranza. Dall'alba fino al pomeriggio di martedì, i sostituti gondolieri hanno continuato a fischiare e intonare cori davanti al portone di Ca' Farsetti, per ottenere udienza dal sindaco, Luigi Brugnaro. Una delegazione a metà mattina è stata ricevuta dall'assessore alle Politiche del personale, Paolo Romor. Ma la protesta è andata avanti lo stesso.

Il sostituto gondoliere

«Lavoriamo solo se il gondoliere, titolare di licenza, si prende qualche giorno e resta assente - spiega Raul Roveratto, presidente dell'associazione sostituti gondolieri di Venezia -. Avanti così per anni nella speranza di subentrare, come accadeva una volta. Oggi anzianità e merito non contano più, e la licenza arriva in genere solo in cambio di una bella somma di denaro. Il bando del Comune di due anni fa, per sostituti gondolieri, ci ha messo in ginocchio. Sono stati aggiunti altri 54 sostituti, a fronte dello stesso numero di gondolieri». Stessa torta da dividere fra più persone. Ora le sostituzioni passano attraverso una concorrenza al ribasso. Basta essere disposti a fissare le quote di guadagno lasciando al titolare di licenza un margine più alto. La situazione è insostenibile».

Il Comune

«Ho incontrato i rappresentanti dei sostituti insieme ai tecnici dell’avvocatura civica - spiega Romor -. Il Comune ha agito, e continuerà a lavorare, valutando il pubblico interesse e cercando di contemperare equamente le richieste di tutte le categorie. Avverso il bando per nuovi sostituti pende un ricorso al Tar, promosso dagli stessi sostituti oggi presenti a Ca’ Farsetti. Aspettiamo la sentenza che dovrebbe arrivare a breve».

Il bando

«A volerlo i legali dei gondolieri di due stazi principali, Carbon e Santa Sofia - spiega l'avvocato dei sostituti gondolieri, Jacopo Molina - che hanno intimato il Comune pubblicarlo, probabilmente per l'esistenza di un legame di parentela con gli interessati. Ne è emersa una determina dirigenziale e successivamente la scrittura della gara. Un bando che poi è stato impugnato, ma al di là di questo io sostengo debba essere l'amministrazione a porre rimedio alla situazione che ha creato». Nel frattempo il Tar dovrebbe pronunciarsi sul contenzioso il 29 di questo mese.

Le richieste

Sono 433 in tutto i gondolieri titolari di licenza, mentre i sostituti sono 210, più i 54 che sono entrati con concorso. A scegliere chi prenderà il suo posto, quando gli serve, è il gondoliere. Circostanza che attribuisce una prerogativa piena al possessore di licenza, e mette il sostituto in una condizione di totale incertezza. È necessario - si legge nella relazione presentata martedì al sindaco - stabilire un rapporto percentuale fisso tra titolari e sostituti, in modo che, al variare dell'uno, corrisponda contestualmente una variazione percentuale anche dell'altro», ed è necessario riconoscere specificità e prerogative della categoria dei sostituti gondolieri.

Dati

«Statisticamente, in base ai dati rilevati nell'ultimo triennio, poco meno di un sostituto ogni 2 titolari risulta più che sufficiente a coprire le attuali esigenze di sostituzione - continua la relazione -. Il rapporto è del 49% (211 sostituti per 433 licenze). Per raggiungere la percentuale del 45%, bisognerebbe rilasciare 40 nuove licenze (+9,23% ). La graduatoria completa e definitiva per il rilascio delle 40 nuove licenze dovrebbe esser stilata dagli uffici competenti entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio comunale. Il rilascio delle licenze potrebbe essere così ripartito: 20 licenze entro il 31 dicembre 2019, 10 licenze entro il 31 dicembre 2020, altre 10 licenze entro il 31 dicembre 2021».

La revisione

La richiesta è «una revisione del regolamento comunale che preveda il pieno riconoscimento della figura professionale del sostituto gondoliere, del suo dipendere direttamente dal numero di titolari disposti a farsi sostituire, e quindi dal rapporto di proporzione tra questi e i sostituti, che non possono essere lasciati soli a competere liberamente in un segmento parzialmente protetto e contingentato. A tutt’oggi la gestione della categoria è stata affidata, di fatto, agli interessati, senza alcun coinvolgimento effettivo dei sostituti».