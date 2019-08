Proteste degli inquilini Ater anche a Venezia, il monito di Speranzon

Si sono svolte oggi manifestazioni e sit-in in vari capoluoghi del Veneto, compresa Venezia, organizzate da inquilini di alloggi popolari che chiedono il ritiro della nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica, accusata di aumentare pesantemente i canoni. Nonostante le rassicurazioni dell'assessore Lanzarin, le proteste potrebbero proseguire e qualcuno suggerisce di attuare una sorta di "disobbedienza civile": «Gli inquilini Ater pagheranno il canone vecchio come forma di lotta», ha annunciato Rifondazione Comunista Polesana. A Venezia i manifestanti si sono incontrati in fondamenta del Magazen, a piazzale Roma, davanti alla sede dell’Ater.

Proteste

«Siamo aperti a indicazioni e suggerimenti - ha commentato il presidente dell'Ater Venezia, Raffaele Speranzon - ma chi sta fornendo agli inquilini l’indicazione di violare la nuova legge regionale e non pagare i nuovi canoni si deve anche assumere la responsabilità di quanto sta dicendo, perché applicarsi un’autoriduzione dell’affitto significa maturare della morosità, e dopo quattro mesi l’Ater dovrà avviare per queste persone il procedimento di sfratto. Si rischia dunque di passare dalla parte del torto e perdere il diritto all’assegnazione». Non solo: «Ognuno ha il diritto di manifestare - ha aggiunto - Spiace solo quando questo non avviene nel rispetto delle persone, dei lavoratori. Le offese che sono state rivolte all’Ater e ai suoi dipendenti stamattina non sono in alcun modo giustificabili».

Regione pronta a dei correttivi