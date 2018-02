Nuova protesta dei migranti a Cona, una decina in strada fuori dal centro di accoglienza

Una nuova protesta si è svolta mercoledì mattina all'esterno del centro di accoglienza di Cona: protagonisti una decina di migranti che si sono portati in strada per inscenare una dimostrazione e attirare l'attenzione sulle proprie condizioni. Alla base dell'iniziativa ci sono, come in altre occasioni, questioni relative alle lungaggini nel rilascio dei documenti di asilo.

Panchina in strada

I disagi sono limitati, così come la dimensione della protesta. I manifestanti hanno portato con sé una panchina, piazzandola sulla carreggiata della strada esterna all'ex base militare, via Rottanova, e bloccando almeno provvisoriamente il traffico. Per un certo tempo non è stato possibile, nemmeno per i mezzi del trasporto pubblico, transitare di là. Sul posto, per monitorare la situazione, si sono portate le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Del fatto è informato anche il sindaco di Cona, Alberto Panfilio.